Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Mardi – Marc Jolivet

Marc Jolivet - Dr : Marc Jolivet

Humoriste, comédien, metteur en scène.... Mais aussi un peu chanteur !

Marc Jolivet est de retour avec un nouveau spectacle musical. Un spectacle riche en sérotonine, l'hormone du bonheur !

Il est le coach du nouveau - ou de la nouvelle - président(e), qui l'appelle chaque soir, il dialogue avec sa voiture (trop) intelligente, il commente l'actualité locale et internationale, il célèbre non plus les Césars, mais les Brutus, il démontre de façon implacable la mort du second degré.

Il chante, il danse, il délire, le monde change, pas lui !

Mercredi - Marie Reno

Que ce soit sur scène, à la radio ou le web : Marie Reno nous invite à entrer avec elle dans son univers alliant jazz, bossa nova, parodies et humour !

Née à Paris, musicienne, auteur-compositeur-interprète et humoriste française, elle chante, joue du piano, de la guitare et du ukulélé ! Une artiste, humoriste aux multiples talents pour nous emmener dans son monde.

Jeudi – Merwane Benlazar

Merwane Benlazar - DR : Merwane Benlazar

Découvert par le Jamel Comedy Club, jeune, parfois moqueur mais toujours bienveillant. À l’aise dans la punchline préparée autant que dans l’interaction, ça fait des années qu’il se rôde sur les scènes parisiennes !

Vendredi – Jean-Luc Moreau

Théâtre, télévision, cinéma, auteur, comédien, metteur en scène, …. Il a tous les talents !

Il monte sur les planches de théâtre à nouveau dans la nouvelle pièce d’Eric Assous : “Inavouable” avec notamment Anne Jacquemin.

Durant une discussion sur le possible divorce de leur fils, des confessions émergent avec des déchaînements et des conséquences apocalyptiques.