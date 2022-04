Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Lundi - Caroline Vigneaux

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A l’origine, Adam et Eve sont dans le jardin d’Eden. Ils ont le droit de faire ce qu’ils veulent. Sauf de manger des pommes. Donc Eve croque une pomme. Comme toutes les meufs, franchement, elle cherche… Ce qu’elle ne sait pas, c’est que ça va nous valoir 2 000 ans de tabous, d’asservissement et d’injonctions vestimentaires. Merci, Eve.

Mardi - Mélodie Fontaine

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La jeunesse d'une moche, un métier dévorant, une spiritualité intermittente, une région sinistrée (que d'aucuns appellent son corps) : un spectacle introspectif de manière plus générale. Mélodie Fontaine vous donne rendez-vous tous les lundis soirs à 20H00 au Théâtre BO Saint-Martin à Paris et le vendredi 22 avril 21h00 au Spotlight de Lille !

Mercredi - Oldelaf

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Michel Montana est un chanteur français né en 1946 de mère française mais rasée et de père stérile. Véritable miraculé de la Nature, il viendra sur le tard à la chanson où il se révèle être un être à part. Enfin, vraiment à part, les autres chanteurs ne l'acceptent pas. Il va côtoyer l'apogée des années 70, le monde des Sardou, Cloclo, Fugain, et va même être à l'origine de plusieurs chansons cultes sans pourtant jamais embrasser le succès escompté.

Jeudi - Tristan Lopin

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quand on m’a dit : "Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé". J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks… Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire ! Ps : ce spectacle a été en parti écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu.

à réécouter Tristan Lopin est irréprochable !

Vendredi - Guillaume Fosko

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A mi-chemin on s'arrête, on cogite, parfois même on doute. A mi-chemin, souvent on se retourne, on fait le point, puis on avance. Et parfois à mi-chemin, on vient de lâcher un taf payé une blinde, on se demande d'ailleurs pourquoi !