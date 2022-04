Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Lundi - Leo Attali

Quand Léo arrive sur scène pour raconter une simple blague de Toto, il se rend compte qu'il perd son imaginaire. Comment faire pour tenir tout un spectacle sans histoires ? S'il parvient à trouver la chute de sa blague, il retrouvera son imaginaire. Léo vous embarque alors dans ses souvenirs, entre rencontres improbables, aventures comiques et imagination débordante, sa quête vous fera passer du rire aux larmes. Ou le contraire ! Parviendra t-il à finir sa blague ?

Mardi - Marion Pouvreau

Jeune ou vieux, tout est relatif. Une chose est sûre, vous appartenez à une génération... vos petites habitudes vous ont dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies. Au travail ou en famille, quand les générations se mélangent, les situations deviennent cocasses. Marion Pouvreau vous propose un spectacle avec risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents ou ses enfants ! Vous êtes prévenus.

Mercredi - Nicolas et Bruno pour Zaï Zaï Zaï Zaï

À la caisse d’un supermarché, un auteur de bande dessinée s’aperçoit qu’il a oublié sa carte de fidélité. La caissière appelle le vigile, mais l’homme s’enfuit ! Ainsi commence “Zaï Zaï Zaï Zaï”, délire tragicomique, entre fait divers et road movie, qui a valu à Fabcaro de multiples récompenses.

Jeudi - Alex Jaffray

Le Son d’Alex, c’est un sampleur gavé de musiques et quelques vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims. Vous aurez enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air, Put your hands up in the air ! ». On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain.

Vendredi - Doully

Doully est reconnaissable entre mille, par sa voix si singulière ! Vous la croisez une fois et tous l’adoptez pour toujours tellement elle vous fait rire ! Elle vous donne rendez-vous tous les vendredi et samedi à 21H15 au Point Virgule à Paris pour son spectacle "Admettons", co-écrit avec Blanche Gardin.