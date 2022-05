Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Lundi - Gérémy Crédeville

Il vous donne rendez-vous dans "Enfin" : Et si réussir, c’était échouer ? Respirez avant de venir, vous n’aurez pas le temps pendant. Il vous donne rendez-vous à l'Européen les 3 et 4 mai à Paris mais aussi en tournée dans toute la France !

Mardi - "L'embarras du choix" : la nouvelle pièce de Sébastien Azzopardi

Le jour de ses trente-cinq ans Max se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie. Paralysé à l'idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil auprès de ses amis : le public. Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous.

Mercredi - Adrien Montowski

Adrien vous raconte sa vie et celles des autres avec extravagance. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Pas pour Adrien qui s’amuse à étirer des situations jusqu’à l’absurdité la plus totale. Parsemées de ruptures comiques et de punchlines cinglantes, ses histoires, toujours très visuelles, font penser à un film. Un film dont il est le héros, le second rôle, le scénariste et le réalisateur.

Jeudi - Elodie Arnould

C'est en étant confrontée aux rendez vous administratifs, aux collègues de bureau, à la vie de couple et aux enfants (des autres), qu'Élodie se rend compte que malgré son âge, elle n'est pas complètement adulte, une femme, Une Grande quoi. Alors elle vous invite dans son monde où elle rêve... Elle rêve d'avoir la classe, d'être une artiste, une révolutionnaire, d'être La Femme accomplie qui gère tout en restant glamour.

Vendredi - "Cher parents" : la nouvelle comédie de Emmanuel et Armelle Patron

Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence, ils ont quelque chose de très important à leur annoncer, les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt !