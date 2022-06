Alex Fredo au "Point Virgule Fait son Olympia" le 23 Juin !

Depuis plus de 40 ans le Point Virgule, la plus petite des grandes salles parisiennes, accompagne et révèle les nouveaux talents de l’humour ! Le Point Virgule s’est installé au fil du temps comme un véritable tremplin et a révélé des artistes comme Elie Kakou, qui a débuté sa carrière sur ses planches ou d'autres humoristes comme Florence Foresti, Jean Marie Bigard, Pierre Palmade, Alex Lutz ou encore Fary.

En 2005, l’idée d’une soirée de gala se dessine, l’envie de faire jouer les artistes à l’Olympia prend forme, un rêve se réalise : c’est la naissance du Point Virgule fait L’Olympia. Pour cette 13ème édition, Le Point Virgule fait L’Olympia présente Lola Dubini, Félix Dhjan, Alex Fredo, Marina Cars, John Sulo, Rodrigue, Jérémy Demay, Louis Chappey, Merwane Benlazar. C'est Alex Fredo qui nous en parle ce soir au micro de David Lantin.

Rendez-vous le 23 juin, à l'Olympia, pour la grande soirée du Point Virgule.