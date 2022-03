Anthony Kavanagh veut nous rendre heureux !

Le monde n'a jamais eu autant besoin de rire. Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer nos cœurs et nous faire oublier nos soucis. Il a traversé l'Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants... tout ça pour nous faire rire, nous les Français (les Belges et les Suisses aussi) ! Anthony Kavanagh, l'humoriste-showman aux multiples talents et à l'énergie débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend "Happy" !

5 ans que vous ne l'avez pas vu, autant dire qu'il en a des histoires à vous raconter. Une chose est sûre, en sortant de son spectacle vous serez gonflé à bloc et à la question "Êtes-vous heureux ?", la réponse se lira facilement sur votre visage !