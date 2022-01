Arnaud Tsamère fait le bilan, plus ou moins calmement

Avant de sévir avec brio sur scène, c'est dans l'émission On n'demande qu'à en rire que l'on a pu rencontrer Arnaud Tsamère ! Parmi son œuvre, ce sketch devenu culte :

Aujourd'hui, c'est donc sur scène que l'on peut retrouver Arnaud Tsamère dans2 mariages et 1 enterrement. Il sera les 10,11,12 et 13 février 2022 à la Cigale à Paris et est actuellement en tournée dans toute la France ! Et voilà le pitch du spectacle :

Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père - la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 22 poissons = le spectacle de la maturation