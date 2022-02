Avec Laurent Barat, Frédérik Sigrist, Les blond & blond & blond et Tania Dutel

Lundi : Laurent Barat

Laurent Barat

Laurent Barat est en rodage de son nouveau spectacle "Ecran Total" ! C'est un tout nouvel homme qui se présente à vous dans cette nouvelle création. Un home made in 2022, un homme connecté, complètement accro aux écrans! Partagé entre l’envie d’être liké et la nostalgie des vraies relations humaines, tout le monde se reconnaitra dans ce spectacle déjanté où se mêlent stand up, personnages et même quelques imitations!

à réécouter La double actualité de Laurent Barat

Mardi : Frédérick Sigrist

Frédérick Sigrist

Et s’il était plus facile de décrypter l’actualité en lisant Superman qu’en regardant le journal de 20h ? C’est la question à laquelle tente de répondre Fréderick tous les lundi et mercredi sur la scène du théâtre Le Funambule Montmartre, à Paris, dans son nouveau one man show "Super Héros", une plongée dans les personnages de la pop culture, reliés avec les grands moments de l’époque contemporaine !

à réécouter Les impacts du quotidien sur la pop culture avec Frédérick Sigrist

Mercredi : Les Blond & blond & blond

Les blond & blond & blond

Tø, Glär et Mår, un frère et deux sœurs, chantent ensemble depuis leur plus tendre enfance suédoise avec un amour immodéré pour les classiques de la chanson française. Pour ce nouveau spectacle, vous êtes conviés au repas de noce de Magnus et Gwendoline. C'est tout naturellement que ce Suédois et cette Française se sont tournés vers les Blond and Blond and Blond pour célébrer leur union.

Vendredi : Tania Dutel

Tania Dutel

Originaire de Lyon, Tania Dutel est une passionnée de théâtre ! Sur scène, elle se livre à une thérapie efficace et cash sur les tabous féminins notamment ! Voici ce qu'elle vous propose dans son dernier spectacle "Les autres" :

Je ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ailleurs. Si, si, tu vis pour les autres. Pourquoi tu changes tes vêtements tous les jours ? T’as bien vu pendant les confinements que tu restais en pyjama toute la journée. T’as mis combien de temps à faire tes plans de table pour ton mariage pour éviter une guerre civile ? Ça t’est déjà arrivé un dimanche d’hiver, célibataire, de te dire, « tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais m’épiler les demi jambes » ? Et enfin on parle des implants capillaires ? Tu vois, tu vis pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie. J’en ai fait un spectacle.