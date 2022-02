Avec : Simon Astier, Daniel Morin, Maxime d'Aboville, Victoria Abril et Félix Dhjan

Lundi - Simon Astier pour "Le Discours"

Simon Astier Le Discours

Adrien a 40 ans. Chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans, Sophie, sa sœur, lui offre une encyclopédie. Mais aujourd’hui il y a plus grave. Adrien dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage. Pour le rassurer il lui conseille de faire quelque chose de simple et qu’il est sûr que ça va être merveilleux. Adrien a bien entendu… On n’attend pas de lui un simple discours. Non. On attend de lui quelque chose de "merveilleux".

Mardi - Les humoristes de France Inter font leur show !

De la matinale, à la "Bande Originale" en passant "Par Jupiter", ils distillent l’humour sous toutes ses formes, ce sont les humoristes d’Inter ! La plume aiguisée, le bon mot choisi, le verbe haut, ils régalent de leurs chroniques les auditeurs de la première radio de France et font parti des records de téléchargements de la station.

Mercredi - Maxime d'Aboville dans "Berlin, Berlin" : une pièce d'espionnage comique !

Berlin Berlin

Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque.

Vendredi - Victoria Abril est un homme

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son mari, François, homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans. Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla ouvre ce jour là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement être remise en cause. Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant. Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra conscience de la valeur de ses croyances, de sa place et dévoilera son vrai visage.