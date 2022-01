Avec Thomas VDB, Pablo Mira, Le Cas Pucine, Guillaume Bats et Redouanne Harjane

Thomas VDB

Thomas VDB s'acclimate

Auteur, comédien, humoriste, chroniqueur... Plus rien n'arrête Thomas VDB ! Celui que vous retrouvez tous les jours dans "Par Jupiter !" sur France Inter et bientôt au cinéma dans le nouvel Astérix et Obélix de Guillaume Canet revient sur scène dans "Thomas VDB s'acclimate"

Pablo Mira

Pablo Mira dit des choses contre de l'argent

Pablo Mira est chroniqueur, comédien et auteur ! Dans Pablo Mira dit des choses contre l'argent, il incarne un winner misérable dont la devise est « Mon opinion, votre vérité ». Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix. Il vous donne rendez-vous au Trianon à Paris et en tournée dans toute la France.

Le Cas Pucine

Main mise : Le Cas Pucine

A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté. C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et, malgré tout, de tendresse.

Guillaume Bats

Guillaume Bats : Hors cadre

Guillaume Bats est touchant, irrévérencieux, explosif et repousse vos limites et celles de l’humour ! Après avoir cartonné sur scène, c'est maintenant chez vous que vous pouvez retrouver le talent de Guillaume Bats via la sortie du DVD de Hors Cadre, disponible également en streaming !

Redouanne Harjane

Redouanne Harjane : Miracle

Depuis plus de dix ans il se produit à travers la France ainsi qu'à Paris sur les scènes de L'Olympia, Le Théâtre de l'Atelier, Le Théâtre de Dix Heures, La Nouvelle Ève, Le Comedy Club, L'Européen... Redouanne se produit à l'international en jouant en Suisse et Belgique et également en anglais à Londres et à NewYork. ​En parallèle de la scène, il participe à l'album et au film de son ami Orelsan, "Comment c'est loin". Au cinéma, il tient son premier grand rôle dans le film de Sara Forestier, "M" sorti en 2015. Vous le retrouverez en 2022 aux côtés de Alain Fabien Delon dans le premier rôle "Jours sauvages", le prochain film de David Lanzman.