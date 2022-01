Benjy Dotti propose un late show à l'américaine, mais en France et sans le budget

Benjy Dotti dans The Late Comic Show

Ce n’est pas de l’actu, mais presque. Ce n’est pas un Imitateur, mais presque, ce n’est pas un one man show, mais presque, c’est tout ça en toute simplicité et avec quelques accessoires…

Passionné depuis sa plus tendre enfance par le spectacle, Benjy Dotti grandit et apprend un métier dans l’alimentaire, tout en écumant les cafés théâtres, les cabarets, testant chaque voix, chaque vanne, il fait un jour une rencontre décisive avec le regretté Ticky Holgado qui devient son parrain de métier …Il plaque son métier alimentaire et tout s’accélère, Benjy Dotti se produit à Paris au Palais des Glaces, Théâtre le Triomphe, puis le Théâtre le Temple pendant 4 mois.

Benjy Dotti caricature à la manière d'un late show à l'américaine, l'actu, les Peoples, les politiques... Performance live, grands moments de Music-Hall, détournements vidéo au programme de cet artiste et tout ceci "En toute simplicité et avec quelques accessoires".

Il vous donne rendez-vous dans toute la France et à Paris tous les jeudis à l'Alhambra.