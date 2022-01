C'est un dîner entre amis pas comme les autres que nous propose Bruno Gaccio !

Une comédie drôle et délibérément optimiste sur la vie et l'amitié. Deux amis d'enfance dînent ensemble tous les mois, depuis des décennies : des pâtes à l'ail. Ils célèbrent chacun à leur manière, avec un humour tendre et décapant : la vie, l'amour, le temps qui passe, leurs souvenirs. Mais ce soir, rien ne va se passer comme prévu. Et Vincent va demander à Carlo, la plus grande preuve d'amitié qu'un homme puisse demander à un autre. Entre rires et larmes, Les pâtes à l'ail est un hymne à l'amitié.

Philippe et Bruno se connaissent vraiment depuis soixante ans. Ils ont tout fait ensemble... sauf jouer la comédie. C’est ça l’intention de départ : jouer, dire des bêtises, s’amuser, manger des pâtes et jouer de la guitare. Mais ça ne fait pas une pièce. Alors ils ont demandé à un autre ami, scénariste reconnu Jean-Carol - qu’ils ne connaissent que depuis trente-cinq ans – de les aider à l’écriture et de les mettre en scène.

C'est donc une belle histoire d'amitié que nous raconte Bruno Gaccio et Philippe Giangreco, mise en scène par Jean-Carol Larrivé. Ils jouent les prolongations au Café de la Gare, tous les vendredis et samedis à 21h.