Casting 4 étoiles pour "Black Comedy" avec Virginie Lemoine

Dans ce classique anglais de la comédie, totalement burlesque et déjanté de Peter Shaffer, la grande soirée organisée en l’honneur d’un éminent collectionneur d’art va virer au désastre suite à une panne de courant qui plonge tout un immeuble dans le noir.

Le spectateur voit alors tout ce qu’il n’est pas censé voir… Et il a bien de la chance ! C’est un colin-maillard chaotique, une pièce chorale où personne ne tient plus debout. Une course effrénée contre la montre où rien ne se passe comme prévu. BLACK COMEDY nous confirme une chose : dans le noir, tout est possible. Surtout le pire.

C'est à découvrir au théâtre du Splendid à Paris, du mercredi au samedi à 21H et en matinée les samedis à 16h30 et les dimanches à 15H.