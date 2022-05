Charline Vanhoenacker analyse les liens entre humour et politique dans son livre !

Après l’élection présidentielle, Charline Vanhoenacker nous offre un essai personnel (et inspiré) qui explore les relations à tendance sadomasochiste qu’entretiennent l’humour et la politique. L’humour politique est à la fois jugé suspect et paré de vertus : il inverse les hiérarchies, il témoigne de la bonne santé démocratique d’un pays, il est d’utilité publique en cas de crise (et garantit le retour de l’être aimé). Avec le ton et l’ironie mordante qu’on lui connaît, Charline Vanhoenacker analyse les mécaniques du rire, dévoile les secrets de fabrication de ses chroniques radio et explore les relations ambiguës qu’entretiennent les politiques avec l’humour et les humoristes.

