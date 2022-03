Être ou ne pas être un vieux con ? Telle est la question que se pose Christophe Alévêque !

Dans ce nouveau spectacle, il raconte le monde d’aujourd’hui à son petit dernier de deux ans, un monde pasteurisé comme le lait, sain, bienveillant, anxiogène, où l'on vous sauve la vie en la pourrissant. Un monde dans lequel il ne se reconnait pas. Plutôt que d'attaquer une dépression, le clown dérisoire qu'il est, a préféré transformer son mal être en éclats de rires. Plus c'est pire, plus c'est drôle.

Ce spectacle révèle un Alévêque nouveau et surprenant, qui avec ses petits poings rageurs et le peu de cerveau disponible qui lui reste, entre en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie et le lissage de la pensée.

C'est du 10 mars au 3 avril 2022, à Paris au Théâtre du Rond-Point.