"Ciel, ma belle-mère !" : un Feydeau qui fait du bien au Théâtre Edgar !

Shirley Souagnon nous invite à retrouver le goût d’ « être humain »

C’est d’ailleurs le titre de ce spectacle qu’elle veut authentique et au plus près de qu’elle est devenu aujourd’hui. Une artiste libre et fière d’elle. Elle évoque aussi pour nous son Comedy Club (Le Barbes Comédy Club) qu’elle a crée à Paris… ainsi que ses nombreux autres projets.