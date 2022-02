David Voinson est pleine crise de la vingtaine !

Ah... 20 ans, l'âge des folies et de l'indépendance. Sans argent et au beau milieu d'une rupture, ça fait moins rêver d'un coup !

Ce jeune humoriste originaire du Bassin d’Arcachon, est pleine crise de la vingtaine ! Normal, il vient de prendre son indépendance et c’est justement l’objet de son nouveau one man show. Premier appart', les sorties avec les potes, grosse rupture, bref un cadre de vie idéal pour écrire un one man show !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après avoir assuré les premières parties de Kev Adams, François Xavier Demaison ou encore Manu Payet, David se lance enfin avec son one man show, il est à découvrir sur la scène du théâtre Bô St Martin du jeudi au samedi à 21h puis en tournée dans toute la France : 19 Mars à Rouen, le 25 Avril à Nice, du 11 au 14 Mai à Lyon ou encore le 10 Juin à Besançon.