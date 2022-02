Ensemble : le nouveau spectacle de Donel Jack'sman

Ce jeune humoriste s’intéresse aux relations humaines, aux questions de société et il prône plus que jamais la solidarité.

Après avoir joué son spectacle " On ne se connait pas, on ne se juge pas " pendant 3 ans sur les routes de France et dans plusieurs pays, Donel Jack'sman est de retour avec une tout nouveau one-man. Alors que nous n'avons jamais été aussi divisé, c'est la tolérance et le compréhension qu'il prône dans son spectacle "Ensemble".

Alors, pourquoi "Ensemble" ? La réponse de Donel Jack'sman :

Parce que l’on ne prend plus le temps de s’intéresser aux autres. Alors que c’est ensemble que nous surmontons les difficultés. C’est ensemble que nous changeons les mentalités et c’est ensemble que nous pouvons créer un monde meilleur.

Il est en tournée dans toute la France !