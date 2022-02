Félix Dhjan fait dans la nuance

Authentique, cru et hilarant : c'est la promesse du spectacle !

Félix est né à Paris en 1991 en rêvant de monter sur scène. Durant sa scolarité, il développe ces talents de farceurs, notamment en cours de maths. Observateur, empathique et vif d’esprit, dès son plus jeune âge Félix se questionne sans cesse sur le monde en cherchant à comprendre ses préceptes… notamment en jouant aux jeux vidéos pendant plus de 15 ans.

Tout en étudiant les grands classiques du théâtre français aux Cours Simon, il se donne à l'écriture de ces premiers sketchs, et c'est en décembre 2012 qu'il décide de tester l’un d’entre eux, dans une des plus célèbres scène ouverte parisienne, le "FIEALD" au Théâtre Trévise, à partir de là il écumera la plupart des plateaux d'humour de la capitale pour créer très vite son premier spectacle "Qu'est ce qu'on fout là?" qu'il jouera dans divers caves et autres cafés théâtres parisiens !

Félix Dhjan vous donne rendez-vous sur scène au Point Virgule dans Nuances. Dans ce spectacle, Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier. Félix débarque au Point Virgule avec un spectacle authentique, cru et hilarant.