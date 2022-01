Guillaume Bats s'invite chez vous !

Son spectacle était co-produit par Eric Antoine et Jérémy Ferrari !

La bête noire de l’humour est de retour avec son spectacle décapant. Est-il contagieux ? Est-ce qu’il penche à droite par conviction politique ? Est-ce qu’il s’appelle «Bats» parce qu’on le confond souvent avec une chauve souris ? Voici un petit florilège de ce qui vous attend :

Guillaume Bats est touchant, irrévérencieux, explosif et repousse vos limites et celles de l’humour ! Après avoir cartonne sur scène, c'est maintenant chez vous que vous pouvez retrouver le talent de Guillaume Bats via la sortie du DVD de Hors Cadre, disponible également en streaming !

Il est également à l'écriture d'un nouveau spectacle pour son retour sur scène dans quelques mois !