"Il a beaucoup pleuvu" : 3 ème spectacle seul-en-scène pour Ben

A la question "De quoi ça parle ?", il réponds « De la pluie et du beau temps », c’est-à-dire d’un peu de tout et beaucoup de rien.

Après Eco-responsable, spectacle abordant avec humour ses préoccupations écologiques, Ensemble sur scène en duo avec Arnaud Tsamère, et une bonne centaine de sketchs dans Vivement Dimanche l’émission de Michel Drucker, Ben a décidé de prendre un petit congé télévisuel afin de faire le tri dans ses notes, prises au long cours, et au gré de ses réflexions, sur des sujets aussi divers que la vie, la mort, et le mobilier ergonomique. Il en a fait un spectacle : Il a beaucoup pleuvu.

"Il a beaucoup pleuvu" : en ce moment au Théâtre Lepic à Paris (tous les jeudis et vendredi à 19h et le samedi à 17h) avant une tournée partout en France au début de l’été prochain.