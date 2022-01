Ils vous ont fait rire cette semaine : Jonathan Lambert, Karim Duval, Isabelle Vitari et Arnaud Tsamère !

Jonathan Lambert, Karim Duval, Isabelle Vitari et Arnaud Tsamère étaient nos invités de la semaine

Jonathan Lambert pour Rodolphe

Loin de ses personnages loufoques qu'on lui connaît, c'est sans fards ou déguisements que Jonathan Lambert se (re)présente à nous dans Rodolphe. Un spectacle intitulé de son vrai premier prénom. Rodolphe Jonathan Lambert, 46 ans. Il vous raconte son histoire avec ce ton cynique qu'on lui connaît bien. Politique, verve et écriture diablement efficace sont au rendez-vous ! Jonathan (ou Rodolphe, on ne sait plus trop), sur la scène de la Scala à Paris jusque fin janvier.

à réécouter Jonathan Lambert se (re)présente à vous dans Rodolphe

Karim Duval pour Y

Après avoir plaqué sa vie de cadre pour vivre de sa passion : le rire, qui de mieux que Karim Duval pour décrypter avec humour cette génération en quête de soi, de sens et de fun ? Dans un stand up drôle, cynique et bourré d'auto-dérision, Karim Duval se fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires, symboles d'une société en pleine mutation : accomplissement au travail, refus de l'autorité, prise de conscience écologique, développement personnel, hyper connexion… Lille, Versailles, Bordeaux, Paris, Toulous ou encore Nantes : Karim Duval passe près de chez vous en 2022 avec son spectacle "Y".

à réécouter Karim Duval est en quête de sens dans "Y"

Isabelle Vitari pour "Bien entourée"

Isabelle Vitari sort de son petit écran et met son talent d'actrice au service de sa drôle de vision du monde. Avoir quarante ans, elle adore même si elle attend la vieillesse avec impatience... sur scène, elle s'imagine homme, elle nous parle de son 'enfance vigipirate' avec son père policier, elle se plaint de ses trois enfants, elle règle ses comptes avec son ado et surtout elle assouvit enfin sa passion folle pour le chant ! Isabelle Vitari vous donne rendez-vous au Petit Palais des Glaces jusqu'en Avril 2022 tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h !

à réécouter Isabelle Vitari est bien entourée dans son seule en scène

Arnaud Tsamère pour 2 Mariages et 1 enterrement

Aujourd'hui, c'est donc sur scène que l'on peut retrouver Arnaud Tsamère dans 2 mariages et 1 enterrement. Il sera les 10,11,12 et 13 février 2022 à la Cigale à Paris et est actuellement en tournée dans toute la France ! Et voilà le pitch du spectacle :

Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père - la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 22 poissons = le spectacle de la maturation