Jarry vous donne rendez-vous pour les dernières dates de Titre

Toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre. Mais qui est Jarry ?

Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à tout épreuve... mais pas que... Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus... comme lors d’une soirée entre amis ! 1h30 d’aventure humaine, de tête à tête, où chaque représentation sera unique. 11 et 12 mars au Palais des Sports et en tournée dans tous les Zéniths de France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque chose à vivre avec Jarry. Pour votre santé, allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie. Jarry à nouveau démonte les préjugés et rit des stéréotypes. Il lance un appel contre la misogynie et l’homophobie en lançant la simple question « C’est quoi un homme » ?