Jérémy Demay est enfin vivant !

Jeremy a fait le chemin inverse de celui de Céline Dion. Il a quitté la France pour faire carrière au Québec ! Et il a bien fait !

Jérémy Demay est le premier humoriste français à s’être installé à 17 ans au Québec pour y lancer sa carrière. Il tombe en dépression en arrivant, s’offre à lui deux choix : les antidépresseurs ou le développement personnel, il se tourne alors vers le développement personnel. Ce sera la meilleure nouvelle de sa vie, en sont sortis 2 spectacles à guichets fermés avec plus de 220 000 tickets vendus. Sous le signe de l’humour, Jérémy fait réfléchir pour le plus grand bien de soi.

Son nouveau spectacle est un condensé d’émotions et d’humour dévastateur, un véritable hymne à la vie. L’occasion pour lui de s’exprimer sans filtre et sans tabou sur nos choix, nos sentiments, notre image, sur la vieillesse, le sexe et d’autres sujets. En fait, à travers ce spectacle, Jérémy Demay nous transmet son goût du bonheur.

Il est à retrouver au théâtre La République à Paris jusqu'au 30 avril.