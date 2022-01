Karim Duval est en quête de sens dans "Y"

Y, du nom de cette génération née entre 1980 et 2000 !

Vous l'avez peut-être déjà croisé sur YouTube ou Instagram avec ces vidéos ! Notamment celle sur une nouvelle religion qui fait son lot d'adepte, le COVIDisme :

Après avoir plaqué sa vie de cadre pour vivre de sa passion : le rire, qui de mieux que Karim Duval pour décrypter avec humour cette génération en quête de soi, de sens et de fun ? Dans un stand up drôle, cynique et bourré d'auto-dérision, Karim Duval se fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires, symboles d'une société en pleine mutation : accomplissement au travail, refus de l'autorité, prise de conscience écologique, développement personnel, hyper connexion…

Le tout ponctué de personnages cultes comme la prof de "yoga des abeilles" ou le start-uppeur en galère. Que vous apparteniez à cette génération née entre 1980 et 2000, que vos enfants en soient issus, ou si tout simplement vous vous reconnaissez dans cette quête de liberté et de sens, ce spectacle est fait pour vous !

Vous pouvez retrouver Karim Duval à Paris et en tournée

Lille, Versailles, Bordeaux, Paris, Toulous ou encore Nantes : Karim Duval passe près de chez vous en 2022 avec son spectacle "Y".