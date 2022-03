Kevin Levy est cocu mais content pour son premier seul en scène

Lui est catégorique…la seule chance de ne pas être cocu c’est de ne jamais le savoir… Manque de bol, il a appris qu’il l'était après 9 ans de relation ! Ça valait bien un one man show, non ?

Kevin Levy débute sa formation artistique à l’âge de 16 ans et entre à l’AICOM – Académie Internationale de Comédie Musicale. Il en sort diplômé et commence alors sa carrière de comédien-chanteur. Il fait ses premiers pas au cinéma dans le film de Jean Becker "Bon rétablissement". En 2014, il écrit un two men show avec son ami Tom Leeb et donnent naissance au spectacle "Kevin & Tom". Ils jouent à Paris, en tournée, en Belgique et en Suisse et remportent un vif succès. Après avoir assuré 7 ans en duo, Kevin Levy se lance en solo avec son spectacle « COCU ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Seul en scène humoristique, Kevin Levy raconte son histoire à travers des personnages plus loufoques les uns que les autres. Entre sketch, stand-up, danse et musique, “COCU” est le premier seul en scène de Kevin Levy qui ne manquera pas de vous faire pleurer de rire ! Il est en tournée dans toute la France : retrouvez toutes les dates sur son site officiel !