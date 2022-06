“La fête recommence" avec Marc Jolivet

Humoriste, comédien, metteur en scène.... Mais aussi un peu chanteur !

Marc Jolivet est de retour avec un nouveau spectacle musical. Un spectacle riche en sérotonine, l'hormone du bonheur !

Il est le coach du nouveau - ou de la nouvelle - président(e), qui l'appelle chaque soir, il dialogue avec sa voiture (trop) intelligente, il commente l'actualité locale et internationale, il célèbre non plus les Césars, mais les Brutus, il démontre de façon implacable la mort du second degré.

Il chante, il danse, il délire, le monde change, pas lui !

Marc rend hommage à Guy Bedos avec des extraits de ses plus célèbres sketchs et une revue de presse, revisitée à sa manière.

Son secret pour durer : "ne pas se poser de question" et surtout que "la fête recommence" : c’est le titre de son nouveau spectacle qui fera escale les 17 & 18 Juin à la Salle Gaveau à Paris avant de se poser en Avignon... le temps du festival.

