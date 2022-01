Didier Gustin n'est jamais vraiment seul sur scène !

De Bénabar à Joey Starr, de Garou à Stéphane Bern, de Johnny Hallyday à Fabrice Lucchini, toutes les stars et personnalités se retrouvent dans le show de Didier Gustin. Des sketches insolites aux histoires drôles inédites, en passant par des imitations inoubliables et l’humour qu’il raconte en chanson, découvrez sans attendre un florilège du meilleur du meilleur ! Il est en tournée dans toute la France !

Vous pouvez aussi le retrouver dans la pièce "Les cachotiers" :

Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne (Didier Gustin) se morfond à ressasser ses souvenirs. Alors tous les vendredis ses deux amis Bernard (Julien Cafaro) et Samuel (Thierry Beccaro) viennent lui remonter le moral et en profitent ensuite pour passer la soirée avec des maîtresses cachées. Sauf que ce week-end là…

Une voisine affolée (Mélanie Rodriguez) veut accoucher chez lui…

Un chasseur de Montauban (Xavier Letourneur) veut à tout prix le tirer comme une perdrix…

Bernard revient avec un bébé dans les bras.

Et Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit !

De cachotteries en cachotteries, ce week-end, loin d’être un long fleuve tranquille risque de se révéler pour Étienne le week-end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau !