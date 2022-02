Laura Domenge vous invite à passer une nuit avec elle

En appelant son spectacle "Une nuit avec" Laura se dit qu’elle attirera, peut-être, quelques personnes désespérées et crédules qui penseront coucher avec elle pour seulement 20 balles ! Une fois installés ils ou elles réaliseront que.. non !! Déplacement fait, ils/elles seront obligé.e.s d’entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune féministe écolo islamophobe gauchiste hyper potentiel et haut sensible ou l’inverse.. Elle ne sait plus, elle n’a dormi que 3h, soyez indulgent.e.s !!

Enfin, en mettant un mouton sur son épaule dans une nuit étoilée, certains esprits aiguisés voir concernés comprendront qu’elle suggère l’insomnie et d'autres qui n’auraient pas la réf se diront « Ah mais je suis con! Oui, compter les moutons, bien sûr..! » en riant d’eux-mêmes. C’est avec toutes ces personnes que Laura sera heureuse de passer la nuit, ou au moins 1h et quelques..

Elle vous donne rendez-vous à La Nouvelle Seine tous les jeudis à 21h15 !