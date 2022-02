Les amis, les amours et (surtout) les emmerdes de Wahid dans "Graisse Anatomie".

Dans son nouveau one man show Graisse Anatomie qu’il joue tous les dimanches à 18H au Grand Point Virgule à Paris jusqu’au 24 avril, Wahid dissèque sur scène les relations hommes-femmes, découpe au scalpel tous les clichés. et nous fait rire de ses malheurs ! En gros : il nous proposer de faire le tour de sa vie, ses amours, ses emmerdes... pour le meilleur et pour le rire !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Après plusieurs films et le succès de sa pièce de théâtre, Wahid est de retour à ses premiers amours avec son spectacle ! Wahid vous prescrit d’urgence une bonne dose d’humour, venez découvrir Wahid comme vous ne l’avez jamais vu à "cœur ouvert", tous les dimanches à 18h au Grand Point Virgule à Paris !