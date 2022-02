Les Blond & Blond & Blond rendent hommage à la chanson française... à leur manière

Blond and blond and blond : Mariaj en chonsons

Tø, Glär et Mår, un frère et deux sœurs, chantent ensemble depuis leur plus tendre enfance suédoise avec un amour immodéré pour les classiques de la chanson française.

Grâce à leur premier spectacle, HØMÅJ à la chønson française, ils ont découvert la France, la Belgique, la Suisse à bord de leur Volvo bleu arctique, et traversé les océans jusqu'à la Réunion, L’Ile Maurice et le Québec. A Paris, ils se sont révélés au monde dans les bars-tabac et les cafés PMU, avant d'exploser dans des salles mythiques comme Les Blancs Manteaux, le Sentier des Halles, l’Européen, les Trois Baudets, le Palace, le Théâtre Déjazet, ainsi qu’en première partie de Thomas VDB, Franck Dubosc, Arnaud Ducret et Blanche Gardin.

Ils reviennent donc avec un nouveau spectacle : MARIÅJ EN CHØNSONS !

Pour ce nouveau spectacle, vous êtes conviés au repas de noce de Magnus et Gwendoline. C'est tout naturellement que ce Suédois et cette Française se sont tournés vers les Blond and Blond and Blond pour célébrer leur union. Vous pourrez découvrir Tø, Glär et Mår à l'Européen à partir du 1er février 2022 !