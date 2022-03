Les premiers pas sur scène de John Sulo

Du Havre au Japon en passant par Dubaï, Madrid en auto-stop ou dans la jungle de Malaisie, Sulo vous emmène dans son drôle de parcours de Champion semé d’embûches et d’anecdotes hilarantes.

John Sulo est né et a grandi au Havre. En 2013, il décide de venir s’installer sur Paris afin d’embrasser sa passion : la comédie. D’abord comédien pour Canal+ et France 4, il fait ses débuts dans l’émission de Mouloud Achour “Clique” avec son compère Sébastien Abdelhamid. 2 ans après, il décide de se consacrer à ce qu’il affectionne le plus dans la comédie : le stand-up. Il fait donc ses premières gammes au “Labo du Rire” au Paname Art Café aujourd'hui il joue son premier spectacle Champion au Point Virgule.

Recrue prometteuse dans l'humour de haut niveau, il a fait ses preuves durant 3 ans dans le mythique Comedy Club centre de formation du Stand Up parisien : le Paname Art Café. Grand passionné, il a aussi fait de CliqueTV son terrain de jeu où il présente sa propre émission " Solo avec Sulo ". Il y invite des coéquipiers humoristes à raconter, dans une conversation, leur métier et leur carrière. Ses faits d'armes l'ont inspiré à écrire son premier spectacle Champion, où il vous racontera son parcours semé d'embûches et de coups de folie (surtout).