Les Producteurs : le show musical de Broadway le plus primé de tous les temps, enfin en France !

L’histoire, osée et complètement délirante, met en scène un producteur de Broadway en faillite, Max Bialystock, se faisant gigolo pour soutirer de l’argent auprès de vieilles dames octogénaires fortunées, et un timide et névrosé comptable, Léo Bloom. Persuadés de pouvoir s’enrichir avec les assurances d’un spectacle conçu pour être un flop, les deux comparses s’associent pour monter la plus nulle des comédies musicales, écrite par un ancien nazi, intitulée Des fleurs pour Hitler, Adolf et Eva dans un gai vaudeville à Berchtesgaden et en recrutant le plus ringard des metteurs en scène. Les choses se compliquent pour les deux producteurs lorsque le flop annoncé se révèle inopinément un succès..

Dirigé par le « wonderboy » du théâtre français, le dramaturge, metteur en scène et comédien Alexis Michalik, "Les Producteurs" de Mel Brooks investit le théâtre de Paris à partir du 2 décembre 2021. Serge Postigo est notre invité, il joue le rôle principal, celui de Max Bialystock.