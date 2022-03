Les rapports familiaux et la dictature : Julie Villers vous donne rendez-vous sur scène

Née à Bruxelles, Julie Villers possède une formation de professeur de Français et d’Histoire. Fraîchement diplômée, en plein exercice de ses fonctions, Julie se rend compte du fossé entre l’enseignement et ce qu’elle voudrait en faire: un amusement. C’est donc en toute logique que Julie prend ses valises à son cou et part suivre les cours Florent pour devenir comédienne. De 2013 à 2016, elle crée "Je buterais bien ma mère un dimanche", spectacle détonnant sur la complexité des rapports familiaux.

Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère collabo mais amoureuse, à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose un voyage thérapeutique loin de l'univers girly et des clichés habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez l'aimer beaucoup ! Plus efficace qu'une séance de psy, plus drôle que l'intégral de Freud, plus névrosée qu'une conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique certifiée originale.

Elle vous donne également rendez-vous dans Ma Dictature : Julie Villers fera tout pour vous exposer les méandres de sa réflexion politico écologisticienne. Plus efficace qu'une rencontre avec Daniel Cohn-Bendit, plus drôle qu'une conférence d'Aurélien Barrau, plus psychédélique qu'un livre de Pablo Servigne, faites l'expérience d'oser écouter tout haut ce que personne n'ose penser tout bas.