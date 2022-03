Loïc Bertolini : à mi-chemin entre les voyages et l'humour !

Loïc est né en Suisse. À 19 ans, il déménage à Paris pour suivre une formation d’Art Dramatique. En 10 ans, en plus de la comédie, il se forme au mime, à la marionnette, à la magie et depuis peu au cirque. De l’écriture à la mise en scène en passant par la réalisation, et la photo, il touche à tout ce qui lui permet de raconter des histoires. C’est un curieux… en bref un véritable couteau suisse. Sa passion : mélanger les arts !

Photographe en liberté, c’est le premier One man-expo-show. Loïc vous partage ses galères de voyage autant que ses réflexions humoristiques et philosophiques en 243 photos à travers 12 pays. Si vous avez envie de voyager, rire, apprendre des choses, en une heure dix, c'est le bon endroit ! Avignon, Aix-en-Provence ou encore Brive : Loïc est en tournée !