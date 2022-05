Pas facile d’être à la fois épouse, mère de famille, danseuse, agent immobilier, faire son jardin bio, fréquenter une copine bipolaire… et tout ça dans la même journée ! Nathalie Boileau nous raconte son quotidien avec humour dans “Nathalie Boileau donne tout sauf la recette”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nathalie Boileau est une tornade. Autrice de son texte, écrit en partie sur du vécu de mère et d'actrice, elle entraîne son public dans un tourbillon drôle et bien senti, où tout le monde se retrouve, femmes et hommes.

“Nathalie Boileau donne tout sauf la recette” c’est jusqu’au 2 juin au Théâtre du Gymnase.