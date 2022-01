Philippe Lelièvre, Thomas Angelvy, Benjy Dotti, Bruno Gaccio et Didier Gustin : le meilleur de la semaine !

Lundi : Philippe Lelièvre est plus que givré dans son (presque) nouveau seul en scène !

Philippe Lelièvre : Plus que givré

Seul en scène, Philippe Lelièvre joue une foule de personnages plus givrés les uns que les autres, l‘histoire d’une bande de comédiens qui essaye de monter une pièce comique. Sauf que le texte de la pièce comique n’est pas drôle du tout. Et c’est là qu’on commence à rire.

Mardi : Spéciale "20 ans en 2022" : Thomas Angelvy

Thomas Angelvy

Alors pourquoi aller le voir ? Autant le laisser vous expliquer :

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j'ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne ! Mais la vérité, c'est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois. Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même ! Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t'invite chez moi et ça... ça ne m'arrange pas. Après tu dois sûrement te demander ce que j'ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi. Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées...

Mercredi : Benjy Dotti propose un late show à l'américaine, mais en France et sans le budget

Benjy Dotti : Late Comic Show

Benjy Dotti caricature à la manière d'un late show à l'américaine, l'actu, les Peoples, les politiques... Performance live, grands moments de Music-Hall, détournements vidéo au programme de cet artiste et tout ceci "En toute simplicité et avec quelques accessoires".

Jeudi : C'est un dîner entre amis pas comme les autres que nous propose Bruno Gaccio !

Bruno Gaccio : Les pâtes à l'ail

Une comédie drôle et délibérément optimiste sur la vie et l'amitié. Deux amis d'enfance dînent ensemble tous les mois, depuis des décennies : des pâtes à l'ail. Ils célèbrent chacun à leur manière, avec un humour tendre et décapant : la vie, l'amour, le temps qui passe, leurs souvenirs. Mais ce soir, rien ne va se passer comme prévu. Et Vincent va demander à Carlo, la plus grande preuve d'amitié qu'un homme puisse demander à un autre.

Vendredi : Didier Gustin n'est jamais vraiment seul sur scène !

Didier Gustin

De Bénabar à Joey Starr, de Garou à Stéphane Bern, de Johnny Hallyday à Fabrice Lucchini, toutes les stars et personnalités se retrouvent dans le show de Didier Gustin. Des sketches insolites aux histoires drôles inédites, en passant par des imitations inoubliables et l’humour qu’il raconte en chanson, découvrez sans attendre un florilège du meilleur du meilleur ! Il est en tournée dans toute la France !