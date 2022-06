“Pour la première fois” Merwane Benlazar seul sur scène !

Merwane a plein d’histoires, et pour la première fois, il va toutes les raconter !

Découvert par le Jamel Comedy Club, jeune, parfois moqueur mais toujours bienveillant. À l’aise dans la punchline préparée autant que dans l’interaction, ça fait des années qu’il se rôde sur les scènes parisiennes !

Depuis onze ans, Merwane Benlazar, enchaîne les apparitions dans des comedy clubs. Entre improvisations et anecdotes folles mais vraies, il a décidé de nous emmener dans sa première fois seul sur scène. Ce premier spectacle a été rédigé au fur et à mesure de ses passages sur les planches des comedy clubs. Ponctué d’interactions avec le public, il embarque les spectateurs dans son monde et dans sa vie.

Vous pouvez le retrouvez au Point Virgule à Paris tous les jeudis à 20h et le samedi à 19h, sans oublier le 23 juin à l’Olympia pour “Le Point Virgule fait son Olympia”.