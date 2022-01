Redouanne Harjane : l'artiste multi talents !

Né en France en 1984, Redouanne Harjane intègre le conservatoire du théâtre de Metz à 12 ans. Il quitte le domicile familial ainsi que le collège à 15 ans. Redouanne intègre la troupe du théâtre Universitaire de Metz sans diplôme à l'âge de 16 ans. À 18 ans il passe le concours d'entrée pour l'école de Jazz de Nancy (La M.A.I). Il poursuit son aventure artistique à Paris en intégrant les célèbres Cours Simon.

Depuis plus de dix ans il se produit à travers la France ainsi qu'à Paris sur les scènes de L'Olympia, Le Théâtre de l'Atelier, Le Théâtre de Dix Heures, La Nouvelle Ève, Le Comedy Club, L'Européen... Redouanne se produit à l'international en jouant en Suisse et Belgique et également en anglais à Londres et à NewYork.

​En parallèle de la scène, il participe à l'album et au film de son ami Orelsan, "Comment c'est loin". Au cinéma, il tient son premier grand rôle dans le film de Sara Forestier, "M" sorti en 2015. Vous le retrouverez en 2022 aux côtés de Alain Fabien Delon dans le premier rôle "Jours sauvages", le prochain film de David Lanzman.

Il est en tournée pour son spectacle "Miracle" :

7 avril à Lausanne

13 Mai à Lille

19 Juin à Saint Jean de Vedas dans l’Hérault

Il est également en rodage au Jamel Comedy Club pour son prochain spectacle "Redouanne Harjane avait raison" :

Et si vous étiez ce qui est arrivé de mieux dans votre vie ? Ne vous êtes-vous jamais demandé qui était cette petite voix qui vous murmurait des idées insensées dans votre tête ? Redouanne la connait trop bien et a décidé de la faire parler sur scène. Entre absurde et concret, le miracle va opérer sous vos yeux. Pendant plus d’une heure, Redouanne va aborder des thèmes peu communs. Car comme il aime le penser : Le meilleur moyen de célébrer la vie n’est-il pas de rire de la mort ?