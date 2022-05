Rémi Mazuel nous embarque dans “L’épopée du buveau d’eau”

Tirée de son ouvrage du même nom, on y suit Fred Trumper, jeune homme au parcours de vie chaotique désireux un jour, de réussir quelque chose dans son existence…

De cette situation initiale découlera une succession de péripéties farfelues et improbables ! Avec un humour tantôt burlesque, tantôt noir et cru omniprésent, on rit autant de ce jeune homme désabusé qu’on s’y attache tant il est plein de bonne volonté !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cette pièce feel-good adaptée par Arnaud Romain et mise en scène par Anais Alric, nous propose une philosophie de vie très optimiste : se permettre de voir l'échec non comme un verdict définitif mais plutôt comme une étape sur le chemin de la construction de soi.

4 comédiens, 15 personnages, 1 héros, le chef d'œuvre de John Irving enfin au théâtre !

Actuellement au Théâtre du Funambule Montmartre à Paris, les lundis et mercredis à 19h ou 21h selon les semaines.