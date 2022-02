Tania Dutel et le regard des autres

Originaire de Lyon, Tania Dutel est une passionnée de théâtre ! Sur scène, elle se livre à une thérapie efficace et cash sur les tabous féminins notamment ! Voici ce qu'elle vous propose dans son dernier spectacle "Les autres" :

Je ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ailleurs. Si, si, tu vis pour les autres. Pourquoi tu changes tes vêtements tous les jours ? T’as bien vu pendant les confinements que tu restais en pyjama toute la journée. T’as mis combien de temps à faire tes plans de table pour ton mariage pour éviter une guerre civile ? Ça t’est déjà arrivé un dimanche d’hiver, célibataire, de te dire, « tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais m’épiler les demi jambes » ? Et enfin on parle des implants capillaires ? Tu vois, tu vis pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie. J’en ai fait un spectacle.