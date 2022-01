"Thomas VDB s'acclimate" à l'Européen et en tournée !

Auteur, comédien, humoriste, chroniqueur... Plus rien n'arrête Thomas VDB ! Celui que vous retrouvez tous les jours dans "Par Jupiter !" sur France Inter et bientôt au cinéma dans le nouvel Astérix et Obélix de Guillaume Canet revient sur scène dans "Thomas VDB s'acclimate" :

Bonjour à tous, J'ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais "On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !" Aujourd'hui, je regarde les infos et...

Il vous donne rendez-vous à l'Européen et en tournée dans toute la France !

Il est aussi à retrouver en librairie avec Comedian Rhapsodie :

Comedian Rhapsodie de Thomas VDB