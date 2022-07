Jeremy Ferrari va proposer son spectacle "Anesthésie générale" à l'Accor Arena de Paris en 2024 !

Jérémy Ferrari vous donne rendez-vous pour deux représentation exceptionnelles de son spectacle "Anesthésie générale" les 9 et 10 Mars 2024 à l'Accor Arena de Paris.

Nancy, Nantes, Bordeaux, Pau, Toulouse, Orléans et même Papeete et Noumea... Jérémy Ferrari va parcourir la France entière dès Septembre 2022 pour son spectacle "Anesthésie générale" avec, en apothéose, 2 dates exceptionnelles à l'Accor Arena de Paris le 9 et 10 Mars 2024 !

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé : les infirmières sous-payées, le manque de lits, de personne, l’industrie pharmaceutique, l’homéopathie, le Covid... mais aussi sa propre expérience. L’homme adepte de la provocation et de l’humour noir s’attaque aux défaillances de notre système de santé et n’épargne personne (surtout pas “les puissants”).

Et pour ces dates à l'Accor Arena la promesse est à la taille de la salle : près de 3 heures de show avec des surprises inédites dans une ambiance totalement survoltée.