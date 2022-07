Le nouveau titre de Suzanne : “Belladonna”

Avec son énergie débordante et communicative Suzanne nous offre un nouveau titre !

Après un premier album vendu à ce jour à plus de 60 000 exemplaires et la victoire Révélation Scène aux Victoires de la Musique, Suzanne nous prépare un second album prévu surement pour l’automne.

En attendant l’automne vous pourrez retrouver Suzanne dans de nombreux festivals cet été, elle fait partie des artistes françaises les plus programmées !

Suzanne est dans notre studio ce soir pour nous parler notamment de son titre “Belladonna”

Suzanne s’est imposée sur le devant de la nouvelle scène française, à travers ses prestations scéniques lors des concerts mais aussi par ses textes engagés. Son énergie vous transporte dans son univers qu’elle partage comme une conteuse dansante, elle nous fait passée par toutes les émotions de ses histoires intimes mais qui touchent l'ensemble du public.

Suzane sera en concert le 22 septembre à l’Olympia, la date est déjà complète mais une nouvelle date devrait être annoncée pour Mars 2023.

Pour retrouver toutes les dates de la tournée c’est par ici !