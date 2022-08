"Arnaud Ducret dans tous ses états" sur TF1 le 16 août

Entouré d’un casting 5 étoiles (Élie Semoun, Michaël Youn, Audrey Fleurot, François-Xavier Demaison, Jeff Panacloc, Cartman,..), Arnaud Ducret va nous offrir une émission totalement inédite et innovante qui mêle à la fois du one man show et de la fiction dans laquelle les invités se dépassent et nous surprennent.

De nombreuses surprises vont se succéder tout au long du programme, un mélange étonnant et détonnant entre des sketchs sur la scène installée sur les plages du Mourillon à Toulon et des fictions parodiques.

Rendez-vous le 16 août sur TF1 pour une soirée familiale, estivale et pleine d’humour !

Arnaud Ducret est notre invité ce soir pour nous en parler !