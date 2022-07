“Desperate Housemen” sur la scène du Grand Point Virgule

L’histoire : Après avoir reçu une lettre de rupture de sa petite amie, Jérôme fait appel à ses deux meilleurs amis Alexis et Stéphane, afin de trouver une solution pour la reconquérir.

Une histoire d’amitié avec 3 hommes avec trois caractères différents et incarnés par Stéphane Murat, Alexis Macquart et Jérôme Daran. Vous pourrez retrouver le gentil “abrutit chauve”, le conjoint macho et le dragueur ironique, amenant chacun à un point de vu différents sur la réflexion autour des femmes et de leur vie de couple de trentenaire.

On compte déjà plus de 2000 représentations à Paris, 600 000 spectateurs et 10ans de représentations à guichets fermés.

Dans notre studio ce soir nous recevons deux des acteurs : Stéphane Murat et Alexis Macquart.

Vous pourrez les retrouver sur la scène du Grand Point Virgule tout l'été du jeudi au samedi à 20h et séances supplémentaires les samedis à 18h00.

Pour réserver vos places c'est par ici !