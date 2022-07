Jonathan Lambert dans "Rodolphe"

“Il est d’usage pour se présenter de donner son nom et son âge.

Alors voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan Lambert et j’ai 46 ans.

Ce qui équivaut à six ans et demi en années chien, cinq ans pour une tortue, neuf mois pour un hamster et trois semaines pour un fromage de chèvre. La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de 6 semaines, trois semaines on est à mi-parcours.

Voici donc mon histoire, l’histoire d’un homme à la moitié du chemin, l’histoire d’un produit en état de décomposition. L’histoire d’un morceau de fromage sur un plateau gigantesque.”

C’est ainsi que Jonathan Lambert présente son nouveau spectacle, son quatrième one-man-show depuis qu’il a commencé la scène en 2007. “Rodolphe” est le premier prénom sur l’état civil de Jonathan Lambert. En nous racontant sa vie avec humour et cynisme, Jonathan Lambert montre à nouveau tout son talent pour utiliser l’autodérision avec des envolées verbales.

