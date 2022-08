L’exposition “Polnarêves"

Créé par Michel Polnareff et L'Atelier 144, société française spécialisée dans les dispositifs multimédias culturels, "Polnarêves" est un "voyage musical" en sept actes, d'une durée de 40 minutes, rythmé par les principaux tubes de l'artiste : "On ira tous au paradis", "Le Bal des Lazes", "Lettre à France"... etc.

Ses chansons mythiques et iconiques emportent le spectateur dans une expérience exceptionnelle vers l’inattendu et l’explosion d’images musicales. Vous pourrez découvrir Michel Polnareff à 360° au Théâtre Le Palace !

Marc Benaiche, le directeur artistique, est notre invité ce soir pour nous en parler !