Le festival de la Foire aux vins de Colmar

Après deux éditions annulées, c’est le temps des retrouvailles ! Les équipes du festival ont préparé une programmation aux petits oignons, en gardant les ingrédients qui font le succès du Festival depuis des décennies, à savoir un programme éclectique, populaire et multigénérationnel, avec des artistes nationaux et internationaux, nouveaux ou habitués du Festival.

Depuis 1948, date de la première édition, la Foire aux vins de Colmar n’a cessé de se réinventer avec un record historique de fréquentation de 316 140 visiteurs en 2019 ! Mélangeant dégustation de vins, cuisines, animations, cabaret, et musique, l’évènement en offre pour tous les goûts et tous les sens !

Notre invité Claude Le Bourgeois est le directeur artistique du festival depuis 33 ans. C’est lui qui programme les différents groupes et artistes du Festival de la Foire aux vins. On parle avec lui du programme de cette nouvelle édition et ces retrouvailles en cette 73ème édition !

Retrouvez toute la programmation de l’évènement ici !