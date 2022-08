"La très très grande classe" au cinéma avec Melha Bedia et Frederic Quiring

“La très très grande classe” avec Melha Bedia et Frédéric Quiring

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups bas à sa concurrente, campagne de séduction... Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !

François Quiring nous offre une comédie sur la réconciliation : celle d’une prof avec sa vocation et de ses élèves avec l’éducation.

L’on retrouve dans ce film des thématiques qui touchent l’univers de Frédéric Quiring comme dans ses précédents films “Sales Gosses” et “Ma Reum” avec la transmission et la rencontre intergénérationnelle.

Vous pourrez retrouver “La très très grande classe” au cinéma ce mercredi 10 août.

Melha Bedia et Frédéric Quiring sont nos invités ce soir pour nous en parler !